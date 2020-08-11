 

Мнение: О главных протестах минувшего дня

11.08.2020, 3:35, Разное


Фото © Reuters.

Секрет Полишинеля, что западные СМИ любят картинки с протестов. Там есть динамика, драматургия, жизнь… Всё то, что читатель хавает с удовольствием, поднимая рейтинг и накручивая вьювинг. Что в свою очередь с удовольствием хавают рекламодатели.

Вот и сейчас протестная тема доминирует в рубриках «Фото дня» и им подобных на сайтах новостных агентств. Например, в свежей фотоподборке Reuters – а это такой глобальный трендсеттер – каждый пятый снимок именно со стычек между возмущёнными демонстрантами и силами правопорядка.

Но…

Если вы думаете, что там всё или много «про #Беларусь», то… ошибаетесь.

Западные #СМИ сейчас больше привлекают протесты в Ливане и Гонконге, чем у границ России. Если бы не один снимок с двумя фриками

…можно было бы сказать, что белорусский протест пока никак не засветился в западном общественном мнении. А западные политики на данный момент ограничились дежурным признанием белорусских выборов «несвободными и нечестными» и не менее дежурным осуждением насилия «против протестующих сторонников оппозиции». Пока ни Европа, ни Америка не выработали консенсус в отношении Беларуси: своих забот полон рот.

Это несколько омрачает стройную гипотезу, что коварный #Запад в лице британо-польско-чешских кукловодов организовал оппозицию авторитарному режиму Александра #Лукашенко. Быть может, он, напротив, с готовностью сдал Беларусь российскому президенту Владимиру Путину?

Или уже #завтра всё встанет на свои места?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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