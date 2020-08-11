Военные и полиция Боливии приступили к защите ключевых объектов в стране

11.08.2020, 3:35, Новости дня

Правительство Боливии заявило, что приказало полиции и военным защищать ключевые объекты и транспортировку медицинского кислорода после того, как протесты переросли в столкновения. Демонстранты требуют быстрого проведения выборов.

Напряженность усилилась после того, как президентские выборы 18 октября были отложены из-за пандемии коронавируса. Сторонники свергнутого бывшего лидера левых Эво Моралеса требуют, чтобы голосование состоялось 6 сентября.

Политическая борьба развернулась между партией «Движение за социализм» (MAS) Моралеса и разрозненной консервативной оппозицией, включая временного президента Жанин Аньес, которая пришла к власти в прошлом году, пообещав проведение новых выборов.

«Важно положить конец этим мобилизациям», – заявил министр при президенте Йерко Нуньес, обвинив «радикальные» группы, связанные с MAS, которые «желают смерти боливийцам».

«С сегодняшнего дня вооруженные силы и полиция будут выполнять миссию по охране государственных учреждений, обеспечивающих снабжение кислородом, медикаментами, медицинским оборудованием и медперсоналом», – отметил он.

Моралес, в настоящее время находящийся в Аргентине, раскритиковал временное правительство, которое он обвиняет в организации государственного переворота, и призвал к протестам против переноса выборов. Демонстранты, в основном в сельской местности, перекрыли доступ к некоторым крупным городам, используя камни, щебень и землю.

Офис омбудсмена зафиксировал как минимум три огнестрельных ранения после столкновений во время разблокировки дороги в восточной части Боливии, в то время как министерство здравоохранения на прошлой неделе зарегистрировало более 30 смертей из-за нехватки кислорода в больницах.

Жозеп Боррелл, верховный представитель ЕС, призвал к «политическому диалогу» для обеспечения мира и отметил, что напряженность в стране затрагивает боливийцев, уже «пострадавших от пандемии коронавируса при разрушенной системе здравоохранения».

Министр обороны Боливии Фернандо Лопес заявил журналистам, что необходимо избегать насилия. «Мы не хотим новых смертей. COVID-19 уже забирает слишком многих», – сказал он.