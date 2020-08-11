Süddeutsche Zeitung – антисемитизм всё глубже проникает в немецкое общество

11.08.2020, 3:31, Новости дня

Антисемитизм в Германии набирает обороты и проникает в общество, предостерегает глава Ведомства по защите конституции Томас Хальденванг в интервью Süddeutsche Zeitung. По его словам, ситуация с антиеврейскими настроениями в стране скверная: число преступлений на почве ненависти за последние два года выросло в общей сложности на 88%, а многие евреи уже задумываются о том, не пора ли им уезжать из Германии.



Reuters

Враждебность к евреям в Германии пробралась в гражданское общество, отмечает председатель Ведомства по защите конституции Томас Хальденванг. Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, такие выводы ведомство сделало в своём отчёте по обстановке с антисемитизмом в стране.

По замечанию Хальденванга, антисемитизм всегда удивительным образом объединял самых разных противников демократии, от правых радикалов и исламистов до некоторых левых экстремистов. Для всех этих групп можно провести определённые параллели в том, что касается угрозы для граждан еврейского происхождения.

В интервью изданию глава Ведомства по защите конституции Германии рассказал о том, что ситуация с антисемитизмом в стране далека от хорошей. «Когда граждане еврейского происхождения говорят мне, что задаются вопросом, когда для них настанет момент покинуть Германию — или что этот момент для них уже наступил, это значит, что ситуация скверная», — признал Томас Хальденванг.

При этом в зону ответственности его ведомства попадают не все проявления антисемитизма: его коллеги осуществляют надзор только за организациями и структурами, которые представляют опасность для свободного демократического порядка и действуют воинственно. Однако есть такие формы антисемитизма в повседневной жизни, отслеживание которых не входит в компетенцию ведомства — и всё же они оказывают негативное влияние на жизнь евреев в Германии.

Уже на протяжении некоторого времени в стране наблюдается явный рост антисемитских настроений, подчеркнул Хальденванг в беседе с журналистами. Его ведомство установило, что в случае с преступлениями правых радикалов на почве антисемитизма в 2018 году присутствовал рост на 71%, в прошлом году это число увеличилось ещё на 17%. Для повседневной жизни евреев в Германии это означает, что они чаще подвергаются оскорблениям, угрозам и даже нападениям.

Сейчас антисемитизм нередко присутствует в латентном состоянии, однако от этого он не становится менее опасным, предостерегает Хальденванг. По его словам, напротив, повышается риск проникновения антиеврейских настроений в более широкие слои общества. Старая ненависть становится более легко принимаемой в обществе. Границы того, о чём можно говорить вслух, сдвигаются на пользу антисемитизма. Сторонники демократии должны быть готовы препятствовать этому.

Если кто-то в школе оскорбительно обращается к другому и говорит ему «ты, еврей», необходимо, чтобы другие ученики или учителя вмешались и объяснили, что не потерпят подобных высказываний в своём окружении, пояснил Хальденванг. То же самое он советует делать на футбольном стадионе.

Также глава Ведомства по защите конституции отметил, что по всему миру сейчас действует антисемитское движение, нацеленное на полное упразднение государства Израиль. Его приверженцы в Германии ведут себя более сдержанно, заверил Хальденванг журналистов Süddeutsche Zeitung.