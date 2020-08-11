 

Мнение: Сбербанк: сообщить о мошенничестве

11.08.2020, 3:26, Разное

Не знаю, как вас, а меня задолбал этот товарищ, который ходит в каждый пост и оставляет с новых аккаунтов по 10 комментариев с номером своей карты и воплями, что ему нечего кушать.

Вот я нашла ссылку на сайте сбербанка, где можно жаловаться.
https://www.sberbank.ru/promo/antifraud/report.html

Там можно жаловаться на подозрительные телефонные номера.
А также
на конкретные номера карты.

Предлагаю воспользоваться и завалить.
(Ну и вообще полезная ссылка, пригодится по жизни).

Источник: Шакко



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