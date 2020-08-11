Мнение: Сбербанк: сообщить о мошенничестве

11.08.2020, 3:26, Разное

Не знаю, как вас, а меня задолбал этот товарищ, который ходит в каждый пост и оставляет с новых аккаунтов по 10 комментариев с номером своей карты и воплями, что ему нечего кушать.

Вот я нашла ссылку на сайте сбербанка, где можно жаловаться.

https://www.sberbank.ru/promo/antifraud/report.html

Там можно жаловаться на подозрительные телефонные номера.

А также

на конкретные номера карты.

Предлагаю воспользоваться и завалить.

(Ну и вообще полезная ссылка, пригодится по жизни).