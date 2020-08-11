 

Личное: Гордон, Барановская и фантазии идиоток

11.08.2020, 3:18, Разное

Александр Гордон развёлся с четвёртой по счёту официальной женой. Идиотки тут же установили причину развода: закрутил роман с Барановской и ушёл к ней.  

Почему идиотки?


Фото: КП

Не нужно иметь много мозга, чтобы понять: Гордон любит только молоденьких, а никак не баб за 30.

Второй официальной женой Гордона была Катька. В 20 катькиных лет женились, в 26 — развелись: старая для Гордона стала.  

Третья официальная жена — Нина. Женились, когда ей было 18, разводились — 20.

Четвёртая жена — Нозанин: повторила судьбу Катьки, продержавшись за член Александра с 20 до 26 лет. А дальше всё: дальше поезд половых предпочтений телеведущего не идёт. 26 бабских лет в койке — и те уже через силу Гордону даются. Если, вообще, даются, в чём лично я сильно сомневаюсь.


Третья и четвёртая жёны Гордона. Фото: Соцсети

А вы орёте: «Барановская»! Ну, какая, к чёрту, Барановская? Старая она для Гордона, тупо старая.

Впрочем, я понимаю, почему курицы так настойчиво пытаются впарить Гордону Юльку. Это им даёт надежду, что и их — задрипанных, вусмерть уботексированных, возрастных бабёнок — тоже можно хотеть и любить, что и из-за них тоже можно развестись.  

Можно, конечно, но случается это не так часто, как вам, мои дорогие женщины бальзаковского возраста, хотелось бы.  

Если вам — за 30, то пора бы уже научиться не писей думать, а башкой. И, подумав именно башкой, а не фантазиями своих видавших виды половых отверстий, вы отчётливо увидите то же, что и я: Гордону — молоденьких подавай.

Имеет право, хоть вчерашние школьницы под седой подмышкой деда — это как-то фу.

 Впрочем, вы тоже имеете право на свои фантазии о вашей половой востребованности вплоть до климакса и даже после, хоть это и тоже — фу.

Есть что возразить?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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