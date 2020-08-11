Виселицы в центре Бейрута

11.08.2020, 3:15, Разное

Ливанцы вышли на улицы, чтобы призвать правительство и «Хезболлу» к ответу за взрыв в порту.

Многомесячный ливанский уличный протест, утихнувший из-за вспышки коронавируса, снова набирает обороты после смертельного взрыва 4 августа. Этот взрыв унес жизни 160 человек, 6000 ранены, 21 пропал без вести. На улицы Бейрута вновь вышли сотни тысяч людей, которые, как и прежде, требуют отставки и уголовной ответственности для всей ливанской верхушки. Однако на этот раз протесты приняли совершенно иную форму.

Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

В своем гневе из-за фактического соучастия руководства Ливана и «Хезболлы» в массовом убийстве, протестующие штурмовали ряд правительственных зданий, включая министерства иностранных дел, экономики, окружающей среды и энергетики. Также они захватили здание ассоциации банков.

Захват правительственных зданий. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Как пояснил «Новой» один из участников протестов Махмуд Масри из Триполи, митингующие сделали это в знак протеста против запрета обналичивать долларовые счета. Местные банки переводят сбережения в национальную валюту по официальному многократно заниженному курсу. Это фактически лишило средств к существованию большинство ливанцев и погрузило страну глубочайший гуманитарный кризис.

«Это — знак того, что все они несут ответственность за смертельный взрыв в порту Бейрута», — сказал нам Махмуд Масри. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Захваты учреждений были по сути символическими: всего через несколько часов протестующие покинули их. Однако за эти несколько часов фото из правительственных зданий, взятых под контроль гражданами Ливана, облетели весь мир. На фасаде ливанского министерства иностранных дел (которое до недавнего времени возглавлял Жубран Басиль, зять нынешнего президента Мишеля Ауна, рассматриваемый «Хезболлой» как его наиболее вероятный преемник) были вывешены два больших красных знамени. Надпись на одном из них гласила:

«Бейрут — город без оружия».

Баннер на здании МИД. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Это прямое обращение к группировке «Хезболла», которая держала под контролем порт, а также хранившиеся там оружие и взрывчатку. Второй баннер сообщал: «Бейрут — столица революции».

Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

На Мартирс Скуэр, площади Мучеников, названной так в честь ливанских патриотов, казненных тут турками в ходе Первой мировой, митингующие установили виселицы и петли, на которых висели картонные фигурки, символизирующие видных ливанских политиков. «Это — знак того, что все они несут ответственность за смертельный взрыв в порту Бейрута», — сказал нам Махмуд Масри.

Виселицы в Бейруте. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Субботние протесты ознаменовались еще одним прецедентом: впервые ливанцы открыто выступили против «Хезболлы», определив ее в качестве террористической силы.

«Террористы, террористы, "Хезболла" — террористы», — кричали люди на площади Мучеников.

Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

«Хезболла», вооруженная шиитская группировка, использующая террор в качестве центрального аргумента в собственной международной политике, в Ливане — легальная политическая партия, имеющая колоссальное влияние на парламент и правительство. «Хезболла» применяла оружие и террор и против собственных граждан, с самого первого дня протестов в октябре 2019 года. Демонстранты неоднокатно подвергались нападениям и обстрелам, в том числе и с применением боевого оружия. Задокументировано, что стреляли сотрудники специальной «парламентской полиции», контролируемой «Хезболлой», а также и неустановленные лица в штатском. Были жертвы. А, например, пожарные Бейрута отказались использовать водометы против протестующих.

4 августа в порту погибли десять пожарных, которые приехали тушить пожар, возникший в результате первого взрыва. В этот момент прозвучал новый взрыв.

Последствия взрыва. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

В воскресенье под давлением улиц подали в отставку шестеро депутатов парламента. Пятеро из них — христиане. Между тем, именно на христиан в руководстве страны сейчас активно опирается «Хезболла». Эти отставки означают, что

правительство и государство, контролируемые «Хезболлой», начали терять массу необходимого христианского прикрытия.

Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Политическая система Ливана — это парламентская система: граждане избирают членов парламента, а те, в свою очередь, избирают президента, который, согласно конституции, должен быть христианином-маронитом. Отставка шестерых депутатов вызвала дебаты в других парламентских блоках и может привести к еще большему количеству отставок.

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В воскресенье патриарх маронитов кардинал Бшара Эльрай призвал правительство подать в отставку и провести досрочные парламентские выборы.

Подала в отставку министр информации Маналь Абдул Самад.

Посол Ливана в Иордании Трейси Шамун объявила о своей отставке в прямом эфире, во время ток-шоу. Она заявила, что «они (политический класс) должны уйти, и должны быть проведены парламентские выборы на основе нового закона».

Вадих Эль-Хайек

специально для «Новой газеты»