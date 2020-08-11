Зеленский: мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

11.08.2020, 2:31, Новости дня

КИЕВ – Украина призывает Беларусь к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия, ведь именно такой подход позволит обеспечить выход из тяжелой кризисной ситуации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы украинского государства 10 августа.

«Призываем к максимально открытому, пусть и сложному диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии», – заявил глава государства.

В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато весьма негативными последствиями, добавил президент Украины.

По мнению президента Владимира Зеленского, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и протестующее общество.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что «Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями в дальнейшем».

После выборов – в Европе и Беларуси

В совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и комиссара ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливера Вархейи говорится о «непропорциональном и неприемлемом применении властями силы в отношении мирных демонстрантов» после окончания выборов.

«Мы осуждаем насилие и призываем немедленно освободить всех, кто был задержан прошлой ночью. Власти Беларуси должны обеспечить соблюдение фундаментального права на свободу собраний», – отмечается в заявлении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС созвать чрезвычайное заседание Европейского совета по теме ситуации в Беларуси, сообщает «Немецкая волна».

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике прошли многотысячные акции протеста, многие из которых были подавлены силовиками. По официальным данным министерства внутренних дел страны, протесты прошли в 33 городах, были задержаны около трех тысяч человек, из них около тысячи в столице. В столкновениях есть пострадавшие; МВД заявляет о более чем 50 пострадавших гражданах и 39 милиционерах, сообщает Украинская служба «Радио Свобода».

К вечеру 10 августа Центризбирком Беларуси обновил предварительные официальные данные подсчета голосов: за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, за Светлану Тихановскую – 10,09% избирателей.

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии, Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком – требуя признать недействительными результаты выборов, сообщает 10 августа ТАСС. Вместе с тем, по данным агентства, штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской принял решение, что она не будет участвовать в акциях протеста.

Сложные стратегические отношения

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько считает, что Украина оказалась в сложной ситуации относительно Беларуси.

«С одной стороны Украина хотела бы поддерживать отношения с Лукашенко, но с другой стороной она не видит, как стратегически развивать отношения с Беларусью, если бы победили альтернативные кандидаты. Киев занимает выжидательную позицию, понимая, что в открытую поддерживать диктатора – плохо для имиджа страны на Западе», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

На вопрос о результатах выборов в Беларуси, Максим Хилько отвечает, что произошедшее в соседней стране невозможно называть словом «выборы».

«Похоже, что результаты «выборов» были известны еще до голосования – не было речи о свободном выдвижении кандидатов, их объективной регистрации, скрытый подсчет голосов и фальсификации в этом году, кажется, поставили рекорд», – отмечает Максим Хилько.

Он считает, что авторитарная политика Лукашенко сказалась на развитии оппозиционных процессов внутри страны.

«За четверть столетия правления Лукашенко все прозападное было уничтожено. Уничтожали прозападных политиков, бросали их в тюрьмы и выгоняли из страны», – подчеркивает Максим Хилько.

Эксперт утверждает, что популярная сегодня в Украине мысль – Лукашенко может быть гарантом ненападения России с территории Беларуси, не выдерживает критики.

«Лукашенко исходит из своих интересов, и он не заинтересован в том, чтобы Россия взяла территорию республики под контроль», – отмечает Максим Хилько.

Выборы и создание основ оппозиции

Политолог Виктор Таран считает, что белорусская оппозиция не смогла противодействовать власти Александра Лукашенко. Он отвечает, что есть несколько причин – почему?

«За годы правления Лукашенко уничтожил что-либо, что можно называть структурированной и мощной оппозицией. В стране нет политических оппозиционных партий, гражданского общества, независимой прессы и независимых журналистов. Беларусь проходит процесс, который Украина прошла двадцать лет назад, акцию «Украина без Кучмы», когда у нас только зарождалась действенная оппозиция, и гражданское общество», – говорит Виктор Таран корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

«Плюсы» нынешних политических процессов в Беларуси, по его словам, в том, что в республике идет «создание основ белорусской оппозиции».

«И после этого готовится к следующим парламентским и президентским выборам», – подчеркивает Виктор Таран.

Он считает, что президентские выборы Лукашенко можно называть геополитическим вызовом.

«Сегодня главная задача Украины не допустить усиление влияния Кремля на Беларусь. Если мы это допустим, то мы должны понимать, что у нас на наших северных границах открывается очередной фронт с Россией», – подчеркивает Виктор Таран.