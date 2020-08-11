Guardian – инклюзивности ради — NASA откажется от «обидных» названий небесных тел

11.08.2020, 2:30, Новости дня

Американское космическое агентство NASA собирается отказаться от потенциально неоднозначных названий с нежелательной коннотацией, применяемых к различным планетам, галактикам и туманностям, пишет The Guardian. Как отмечает газета, ведомство, в частности, перестанет именовать туманность NGC 2392 как «Туманность эскимос» из-за расистских аллюзий, принимая во внимание, что наука развивается благодаря деятельности всего человечества.



Reuters

Космическое агентство NASA собирается изменить неофициальные и потенциально дискуссионные названия отдалённых космических объектов и систем вроде планет, галактик и туманностей. Таким образом американское ведомство фактически дало всем понять, что оно стало частью движения за социальную справедливость, пишет The Guardian.

В своём недавнем заявлении NASA сообщило, что в ходе «работы сообщества над выявлением и устранением системной дискриминации и неравенства во всех аспектах, стало ясно, что некоторые космические термины не только неуважительны, но и могут быть по-настоящему вредны». В ведомстве также добавили, что оно изучает вопрос применения неофициальной терминологии с учётом своего стремления к «многообразию, равенству и инклюзивности».

Первым делом NASA перестанет называть планетарную туманность NGC 2392 «Туманностью эскимос». «Слово эскимос зачастую трактуется как колониальный термин, связанный с расизмом, который применялся к коренным жителям арктических регионов», — сообщило агентство.

Кроме того, агентство изменит наименование пары спиральных галактик NGC 4567 и NGC 4568 в скоплении Девы, которые назывались «галактиками сиамских близнецов». «Подобные прозвища и термины могут иметь историческую или культурную коннотацию, которая является неоднозначной или нежелательной, и NASA полно решимости решить эту проблему, — подчеркнул помощник администратора ведомства по вопросам разнообразия и равных возможностей Стивен Ших. — Наука развивается благодаря вкладам всех народов и приносит пользу всему человечеству, поэтому мы должны сделать так, чтобы она была инклюзивной».

Своё имя «галактика сиамских близнецов» получила благодаря британскому астроному немецкого происхождения Фредерику Уильяму Гершелю. В 1787 году этот же учёный также открыл «Туманность эскимоса». Кроме того, Гершель на протяжении девяти лет вёл поиски двойных звёзд, а также опубликовал несколько каталогов туманностей. Гершель также известен тем, что отметил новый объект в созвездии Близнецов, который на поверку оказался Ураном — первой планетой, открытой человечеством со времён античности.

Однако теперь, по словам помощника администратора Томаса Зурбухена, NASA перестанет пользоваться введённой им номенклатурой в официальном контексте.

«Наша цель состоит в том, чтобы все термины соответствовали нашим ценностям — многообразию и инклюзивности, — и ради этого мы будем активно сотрудничать с научным сообществом. Наука должна быть для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать этот постулат», — подытожил он.