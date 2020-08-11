Украинский депутат – власти никак не реагируют на заявление о подготовке госпереворота

11.08.2020, 2:30, Новости дня

Бывший соратник Петра Порошенко заявил, что в 2014 году лидеры «майдана» совершили государственный переворот с целью личного незаконного обогащения, а в этом году те же люди планируют это повторить. Как пишет украинский депутат Ренат Кузьмин в колонке для NewsOne, нынешние власти страны до сих пор никак не отреагировали на данное заявление, поэтому он направил депутатское обращение-заявление о подготовке нового госпереворота.



Reuters

Бывший украинский депутат Давид Жвания в прошлом месяце заявил, что он вместе с Порошенко, Турчиновым, Парубием и прочими в 2014 году под прикрытием майдана совершили государственный переворот с целью личного незаконного обогащения. Как пишет депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в колонке для NewsOne, нынешние власти страны до сих пор никак не отреагировали на данное заявление.

«Он также заявил, что для захвата власти они убивали мирных протестующих на майдане, то есть фактически признался в совершении тяжких государственных преступлений. А ещё он заявил, что те же преступники планирует совершить новый кровавый государственный переворот осенью этого года, свергнуть Зеленского и захватить государственную власть.

И никакой реакции этой самой власти. До сих пор. Руководители ГПУ, СБУ, МВД, ГБР и прочих правоохранительных органов делают вид, что ничего такого не слышали и не видели. И Жвании такого вообще нет и никогда не было. Как и его заявлений. И офис президента молчит. И сам президент», — пишет политик.

Кузьмин также добавил, что направил депутатское обращение-заявление о преступлении, а именно о подготовке государственного переворота осенью этого года.

«Если и моё официальное обращение власть проигнорирует, то фраза президента «я не лох» приобретёт совершенно иное значение», — добавил украинский депутат.