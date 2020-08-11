«Сложи щиты!»

11.08.2020, 2:06, Разное

Мирный репортаж из Минска, который завершался под аккомпанемент светошумовых гранат.

Начинался этот, без сомнения, исторический для Беларуси день очень мирно. Кто мог предположить утром, что после выборов президента на улицах Минска начнется настоящая бойня.

Военнослужащие голосуют на выборах президента Беларуси. Фото: Наталия Федосенко /ТАСС

Припекало солнце, редкие прохожие шли по своим делам, возможно даже, чирикали птички. Но первым тревожным звоночком стали все чаще появлявшиеся с утра новости о перебоях с интернетом (накануне о таком развитии событий со ссылкой на источник написали в «МК»). Но до обеда как минимум на операторе Life работали все приложения, включая телеграм. Как и роутеры wi-fi в домах.

Тихановская

В 14.00 на участке в школе № 137 должна была проголосовать главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская. Она стала кандидатом после того, как ее мужа посадили под арест, а зарегистрировали ее, потому что Лукашенко едва ли ожидал от абсолютного новичка в политике и кандидата поневоле серьезного давления. Но в ходе избирательной кампании Тихановская начала собирать многотысячные митинги (и не только в Минске), и президент забеспокоился.

У школы собралось не меньше 200 человек, но Тихановская опаздывала, а к двум часам и вовсе пошел дождь.

Алесь Михалевич

Среди ожидающих кандидата замечаю выдвигавшего свою кандидатуру в президенты в 2010 году Алеся Михалевича. Те выборы спустя десять лет вспоминали многие. Тогда на выборы против Лукашенко шло сразу несколько оппозиционеров, а после выборов люди, не встречая сопротивления, прошли маршем по центральному проспекту Минска, закрепившись у здания на площади Ленина, где расположена ЦИК.

Милиции не было видно (хотя перед голосованием был похищен кандидат в президенты Владимир Некляев, и обстановка была очень напряженной) вообще, но от 30-тысячной толпы, понимавшей, что ее завели в ловушку, веяло страхом. После того, как то ли провокаторы, то ли излишне рьяные протестующие начали ломать двери правительства, на площади внезапно появился спецназ и взял в «коробочку» передовую группу митингующих. Остальные — десятки тысяч человек — «рассосались» минут за десять. На этом все тогда и кончилось (для кандидатов и главных заводил — тюремными сроками).

Михалевич тогда бежал за границу, но в 2015 году вернулся. И вот он, высокий лысеющий гражданин в очках, стоит на крылечке школы, спасаясь от дождя вместе с другими сторонниками Тихановской. На участок он пришел, чтобы показать своим польским друзьям главного оппозиционного кандидата.

— Я за нее проголосовал. Беларусь уже не будет той, которая была. В обществе есть полное понимание нелегитимности выборов и Лукашенко, — объясняет мне Михалевич.

— Есть параллели с 2010-м? Или будет по-другому?

— Того же сценария уже не будет. Будет хуже для людей. Более брутально. Да и кандидатов уже всех пересажали (под арестом находятся два незарегистрированных кандидата в президенты Бабарико и Тихановский, еще один, Цепкало, бежал в Россию), а нас сажали уже после выборов.

— А что будет на улицах?

— Протесты будут, хотя сделано все, чтобы люди не могли быстро сорганизоваться.

— А для Лукашенко будет хуже?

— Да, потому что в 2010 году все спорили, набрал ли он 50%, но все знали, что он набрал больше 40%, а сейчас ни о каком большинстве и разговора нет. Его поддерживают только железобетонные «застабилы», которых в любом обществе 15–20%. Я думаю, что пошел обратный отсчет для Лукашенко. И достаточно быстрый. Сохранять ему власть, когда вся вертикаль знает о его нелегитимности, очень сложно, — уверяет меня бывший кандидат в президенты.

Появление Светланы Тихановской на участке для голосования. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Когда дождь стихает, во дворе школы наконец появляется Светлана Тихановская. С красным зонтом в руках она медленно продвигается к входу на участок. Плотным кольцом ее обступают журналисты, вместе с мохнатыми гусеницами звукооператоров над головой Тихановской плывет маленькая девочка с белым бантом на голове, которую держит на шее папа. Она смотрит на Тихановскую и ест мороженое. Люди вокруг (в основном женщины) скандируют «Мо-ло-дец» и «Све-та».

Я не стал пробиваться через коллег, чтобы попытаться расслышать, что говорит Тихановская. Подумал, что редко кандидаты говорят на участках что-то сенсационное, а пару цитат я потом найду в агентствах (тогда я еще не знал, что скоро это будет сделать невозможно).

Антон, который работает поваром, пришел поддержать Тихановскую, а вечером обещает стоять на площади до победы.

— Думаете, получится?*

— Всех не выгонят!

— А не будет, как в 2010 году?

— Люди устали [от Лукашенко], и все будут стоять. Я пойду сам и что-то буду делать. Мирно вопрос не решить.

Антон признается, что голосует скорее не за саму Тихановскую (собирался голосовать за Бабарико, пока его не сняли), а за перемены и новые (настоящие) выборы, которые та обещала провести через полгода после своей победы.

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— Страшно было даже сюда прийти посмотреть на Тихановскую, — говорит мне пенсионерка Раиса. — Первый раз мне страшно было, когда Ельцин выступал на съезде про свободу. Его речь напечатали в «Огоньке», я взяла у родителей почитать, всю ночь его читала, а утром попросила мужа отнести его назад. В крови живет прививка этого ужаса, которая не дает нам идти вперед. Но мы боремся с ней и ждем, что чего-то толкового добьемся.

Она рассказывает, что когда-то к ней приходили за подписью в поддержку оппозиционера Зенона Позняка, который к тому моменту уже эмигрировал в Польшу. «А я им говорю: «У меня двое детей. Вы лично меня возьмете в эмиграцию?» Условия борьбы для обычного человека и лидера — неравноценны, приходится метаться», — говорит Раиса.

— Вечером на улицу вы не пойдете уже, наверное?

— Лично я уже не боюсь! Я даже не против самого Лукашенко, а против всех этих страхов, запугивания, обманов. Но я проснулась только две недели как, и я за детей и внуков боюсь. И вообще уже готовлюсь к Северной Корее тут.

Рядом с Раисой ее 34-летняя дочь Марина, она преподаватель. Она свою маму и научила не бояться бороться за свои права. «Я голосую за человеческое достоинство, за правду и свободную Беларусь! Я еще лет 10 назад думала, что народ имеет того президента, которого он достоин. Но выросло поколение смелых, порядочных, талантливых людей, которые Лукашенко переросли. Мы не можем все время считать и мыть коров, тем более что за 26 лет правления они не все вымыты, оказывается. У людей нет точки приложения своих сил. А три последних месяца я ощущаю гордость за людей, которые выросли и не боятся», — говорит Марина.

— На улицу пойдете?

— Выйти в шортах майке и с телефоном? Это кончится ничем. Хотя это тоже действует, это очень значимо. Для самих людей, чтобы не стыдно было. Я же сама пока готова не молчать, а про улицу буду смотреть по обстоятельствам.

— Я не пущу ее, — перебивает свою дочь Раиса.

Еще минут 40 я пытался найти среди выходивших с участка избирателей проголосовавших за действующего президента. Это оказалось непростой задачей. Одна пожилая гражданка (признаюсь, именно среди них я рассчитывал найти такого человека) сказала мне: «Я за мир и благополучие. И чтобы нас любили».

— Это за Лукашенко то есть? — уточнил я, подумав, что цель близка, но женщина, промолчав, быстро удалилась.

Александр Лкашенко голосует на выборах президента. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Мужчина, похожий на рабочего на пенсии, отвечает, что за Лукашенко, если где и голосовали, то только в Дроздах (загородная резиденция президента). Не все голосовавшие за Тихановскую настроены оптимистично, многие признаются, что голосовали за нее по принципиальным соображениям, но в победу и перемены не верят.

Наконец, Татьяна Аркадьевна, пожилая дама с высокой седой прической и в розовой блузе, признается: «Голосовала за президента. А за кого же еще? Я старая-престарая и молодым я не доверяю, они все аферисты».

— Вас не смущают его жесткие действия против оппозиции?

— Так и должно быть. У нас рядом Украина. Вот там были недетские действия. У нас нормально все, — уверенно говорит она и неожиданно продолжает: — Вот только пенсия маленькая. И цены дикие. Я даже не представляю, как люди с детьми живут. Но другие придут, они ничего не переделают.

— То есть к Лукашенко ваше отношение не меняется?

— Нет, хотя оно и раньше у меня было не ахти, но он красиво говорит. А те только болтают и его обливают грязью. А потом все приватизируют и распихают деньги по карманам, а людей в дураках оставят.

Напоследок подхожу к интеллигентной пожилой паре. Сразу видно, что они давно вместе (оказывается, уже целых 56 лет). Оба удивляют меня, когда признаются, что проголосовали не за Лукашенко или Тихановскую, а за Сергея Черечня, председателя партии «Грамада». Нет, они понимают, что их кандидат не выиграет, но и в победу Тихановской не верят, а хотят, чтобы их фаворит набрал больше.

Долгий путь Сергей Черечень. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Черечня я случайно встретил в редакции дружественного СМИ чуть позже. К этому моменту телеграм у меня работал уже только с использованием прокси-серверов (так же было в первый, активный, период давления на телеграм в России).

Я спрашиваю его, почему он не снял свою кандидатуру, ведь лучше бы консолидироваться вокруг одного человека. «Если бы Бабарико остался в гонке, можно было бы рассматривать консолидацию вокруг одного кандидата, потому что он подходил всем — и тем, кто хочет выходить на площадь, и бизнесу с интеллигенцией. Светлана, к сожалению, далеко не кандидат для всех, она сама говорит, что она — кандидат в президенты переходного периода, и это многим не нравится, многим хотелось бы реального оппонента действующему президенту», — говорит Черечень.

Он довольно молод, одет в хороший костюм и прямо говорит, что самый лучший кандидат из оставшихся — это он. «Мы должны работать, и работать для людей, которые хотят делать выбор не в пользу Лукашенко, а проголосовать за конструктивного кандидата». Он признает, что его рейтинг даже по собственным внутренним опросам около 7%, но уверяет, что только у него среди оставшихся кандидатов есть команда, которая может начать работать уже завтра, а не ждать следующих выборов.

По его словам, у Тихановской в нынешних условиях (за 5 дней досрочного голосования на участки якобы пришло 42% избирателей при почти полном отсутствии наблюдателей) нет шансов победить.

«В этой ситуации необходима была структура — подготовка площади, консолидация сил, поддержка международного сообщества, служба безопасности. И большие деньги, которых в Белоруссии нет», — критикует Тихановскую и ее штаб Черечень. По его мнению, отстоять победу на улице «в том хаотическом состоянии, в котором Беларусь подошла к выборам» не удастся.

Я спрашиваю у Черечня, что он будет делать вечером после голосования, и выясняется, что на улицу он не пойдет (впрочем, как я понимаю, не сделала этого и Тихановская). «Сейчас нет лидера, который мог бы направить недовольных людей. Тихановская — хороший человек, но лидер принимает решения и руководит процессом, а Тихановская выполняет указания своего штаба. Протест — это не просто выйти походить и уйти спать, это долгий процесс, в рамках которого должна быть руководящая структура и лидер, должен быть план», — говорит он.

Не выйдет, потому что не хочет в тюрьму, как кандидаты в президенты в 2010 году.

— Вы сами не выйдете?

— Сейчас, когда люди выходят и мирно выражают протест, они рискуют получить 15 суток.

А если я выйду, то власть сразу переложит на меня и любого другого вышедшего на улицу кандидата ответственность за несанкционированное массовое мероприятие.

У нас есть куча мероприятий на 5 лет, которые мы уже запланировали по бизнес-ассоциации и конституционной реформе. И мы с командой не сможем сделать много для перезапуска демократических процессов в Беларуси из-за решетки, — объясняет кандидат в президенты, откусывая очередной кусочек пирожного в кафе Paris. — Этим мы дадим возможность власти снова полностью зачистить площадку, а мы сейчас набрали вес и должны продолжить этот процесс, чтобы быть хорошо подготовленными к выборам 2025 года.

Голосование до упора

Выборы подходят к концу, где-то в 18.00 интернет в Белоруссии вырублен полностью. Не работает не только телеграм, мобильный интернет отключен в принципе. По wi-fi в отелях или квартирах можно c трудом открыть Tut.by (ближе к 19.00 и это становится невозможно), остальные сайты не открываются.

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