 

Во время зачистки в Могилеве задержали экскурсию

11.08.2020, 1:54, Новости дня

Председатель Общества белорусского языка Олег Дьячков 10 августа был задержан в Могилеве во время зачистки центра города, он проводил экскурсию по Ленинской пешеходной улице для 30 человек. Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

По словам очевидцев, силовики окружили экскурсию и без объяснения причин забрали всех мужчин из группы. Их посадили в автобус и куда-то увезли.

По словам Ларисы Внучак, муж которой тоже оказался в числе задержанных, Дьячков рассказывал об истории и архитектуре домов, когда на пешеходной улице появилась милиция.

“Телефон Дьячкова работает в режиме голосовой почты. Муж Внучак Николай тоже не отвечает на телефонные звонки”, – отмечает белорусская служба “Радио Свобода”.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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