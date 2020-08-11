 

“Даже не можем связаться с сотрудниками”. Генеральный директор Viber обеспокоен блокировкой мессенджера в Беларуси

11.08.2020, 1:54, Новости дня

Мессенджер Viber заблокирован в Беларуси с 9 августа. Об этом сегодня “Минск-Новости” сообщил генеральный директор компании Viber Джамел Агауа.

“Со вчерашнего дня наша платформа заблокирована в Беларуси, наши пользователи не могут общаться со своими друзьями и родными, а мы даже не можем связаться с нашими сотрудниками через программу”, – заявил он.

В Беларуси находится более 120 сотрудников компании и 6 млн пользователей Viber, отметил гендиректор.

“В Viber мы помогаем людям свободно и безопасно общаться, кем бы они ни были и где бы ни находились. Считаем, что общение – это главная и жизненно важная необходимость”, – добавил он.

Глава Viber также сообщил, что в компании делают все возможное для того, чтобы платформа как можно скорее стала снова доступной для пользователей в Беларуси. По его словам, компания выступает за открытый интернет и свободное общение во всех странах мира.

Также о блокировке и препятствии работы сообщили в компании Twitter.

По информации БЕЛТА, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива властей.  

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

Вечером 10 августа в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. В результате стрельбы были ранены журналисты. 

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в Беларуси в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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