Под Офисом генпрокурора Украины прошла акция в поддержку фигурантов дела Шеремета

11.08.2020, 1:54, Новости дня

Вечером 10 августа у здания Офиса генерального прокурора Украины состоялась акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает “Укринформ”.

Активисты развернули большой плакат “Хватит лжи!” перед входом в учреждение. По словам одесского активиста Сергея Стерненко, активисты выступают против генпрокурора Ирины Венедиктовой.

“Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания тупо не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом. Конечно, такое дерзкое и откровенно преступное поведение прокуроров было бы невозможно без указаний сверху. Антоненко и Кузьменко продолжают быть заложниками Венедиктовой, [министра внутренних дел Арсена] Авакова и [президента Украины Владимира] Зеленского”, – написал в Telegram Стерненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.