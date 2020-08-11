 

Российские ученые занялись изучением древних животных

11.08.2020, 1:47, Новости дня

Исследователи из РФ вместе с иностранными коллегами планируют заняться изучением первых животных, населявших Землю более 540 000 000 лет назад.

По словам ученых, этот проект будет длиться до 2022 года. Ежегодно планируется участие разных ведущих зарубежных ученых. К слову, бюджет проекта составляет 8 000 000 рублей. Эти средства будут направлены на проведение экспериментов, исследований, а также экспедиций.

Как утверждают специалисты, исследования будут проведены в нескольких точках. Ученые планируют изучить разрезы хатыспытской и туркутской свит Оленекского поднятия Сибири, а также разрезы никольской и ченчинской свит по реке Лене и разрезы венда юго-восточного Беломорья.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Трамп: мы будем вести переговоры о пакете экономической помощи

08.08 / В Абхазии инфицирован первый турист с коронавирусом

30.06 / США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности

04.08 / Трамп: «TikTok должен продать бизнес в США до 15 сентября»

16.07 / Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов среды

08.08 / Авиакатастрофа в Индии. Погибло 18 человек, как минимум 20 раненых в критическом состоянии

22.07 / Мишустин назвал число безопасных российских вакцин от коронавируса

27.06 / Число выявленных случаев коронавируса в РФ второй день подряд составило менее 7 тыс.

26.06 / Нафтогаз поторопил США с санкциями против «Северного потока – 2»

25.07 / Глава минздрава Хакасии подал в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска