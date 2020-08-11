Российские ученые занялись изучением древних животных

11.08.2020, 1:47, Новости дня

Исследователи из РФ вместе с иностранными коллегами планируют заняться изучением первых животных, населявших Землю более 540 000 000 лет назад.

По словам ученых, этот проект будет длиться до 2022 года. Ежегодно планируется участие разных ведущих зарубежных ученых. К слову, бюджет проекта составляет 8 000 000 рублей. Эти средства будут направлены на проведение экспериментов, исследований, а также экспедиций.

Как утверждают специалисты, исследования будут проведены в нескольких точках. Ученые планируют изучить разрезы хатыспытской и туркутской свит Оленекского поднятия Сибири, а также разрезы никольской и ченчинской свит по реке Лене и разрезы венда юго-восточного Беломорья.