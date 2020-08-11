 

Яблочная кожура может помочь в лечении рассеянного склероза

11.08.2020, 1:47, Новости дня

Ученые занимаются тестированием урсоловой кислоты, которая была обнаружена в кожуре яблок, груш и ягод – бруснике, чернике, облепихе и клюкве. К слову, это вещество было найдено специалистами также в базилике, розмарине, мяте, душице, лаванде и чабреце.

Специалистами было доказано, что это органическое соединение отличается сильным противовоспалительным действием и другими свойствами, которые полезны для организма человека. Эксперты протестировали урсоловую кислоту на грызунах с рассеянным склерозом. Во время этого хронического аутоиммунного заболевания поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

Обнаружилось, что урсоловая кислота способна подавить активность иммунных клеток, которые поражают миелиновые оболочки нервных волокон.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

12.07 / Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на октябрь

09.08 / В Нагасаки отметили 75-ю годовщину атомной бомбардировки

05.07 / Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

15.07 / Кац назвал уровень реального влияния Навального на россиян

29.07 / Мнения: 12 советов для переболевших коронавирусом

06.08 / Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Украине

25.06 / Дипломаты рассказали, как будут спасать севший на мель российский траулер в Норвегии

08.07 / Украина намерена расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

30.06 / Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска