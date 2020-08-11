Яблочная кожура может помочь в лечении рассеянного склероза

11.08.2020, 1:47, Новости дня

Ученые занимаются тестированием урсоловой кислоты, которая была обнаружена в кожуре яблок, груш и ягод – бруснике, чернике, облепихе и клюкве. К слову, это вещество было найдено специалистами также в базилике, розмарине, мяте, душице, лаванде и чабреце.

Специалистами было доказано, что это органическое соединение отличается сильным противовоспалительным действием и другими свойствами, которые полезны для организма человека. Эксперты протестировали урсоловую кислоту на грызунах с рассеянным склерозом. Во время этого хронического аутоиммунного заболевания поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

Обнаружилось, что урсоловая кислота способна подавить активность иммунных клеток, которые поражают миелиновые оболочки нервных волокон.