Ученые рассказали, как потепление морей повлияет на рыбные запасы

11.08.2020, 1:47, Новости дня

Британскими учеными был сделан прогноз для запасов рыбы, которая добывается рыболовами Туманного Альбиона и других стран в проливе Ла-Манш, а также южной части Северного и Кельтском морях.

По словам экспертов, необходимо изменить подходы к управлению рыболовством, а также рацион населения. Ученые советуют употреблять те виды рыб, которые получат пользу от глобального повышения температуры. Во время нового исследования ученые составили будущие прогнозы воздействия климата на рыбу в быстро нагревающемся морском регионе.

Обнаружилось, что потепление морей может иметь последствия для управления рыболовством и будущих рыбных рационов тех стран, где рыболовы добывают рыбу в проливе Ла-Манш, южной части Северного и Кельтском морях. Ученые прогнозируют увеличение численности красной кефали, камбалы дуврской, джон дори и лимонной, а также снижение численности – атлантической трески, морского черта и мегрим.