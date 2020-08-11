ABC News – число заражённых коронавирусом в США перевалило за 5 миллионов

11.08.2020, 1:20, Новости дня

В Соединённых Штатах больше случаев заражения новым коронавирусом, чем в любой другой стране мира, передаёт ABC News. По сообщениям журналистов, Белый дом прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации. Тем временем американцы продолжают пренебрегать правилами социального дистанцирования, а для самых уязвимых не хватает тестов и средств защиты, говорится в репортаже.

Сегодня цифры шокируют: в США 5 миллионов подтверждённых случаев коронавируса, больше, чем в любой другой стране мира. В течение последних семи дней каждые 83 секунды констатировалась одна смерть. Как пишет The Washington Post, новая внутренняя модель, предложенная президенту его собственными советниками, прогнозирует катастрофические дни. Модель предупреждает о росте заболеваемости на Среднем Западе на протяжении осени. И это вопреки неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что вирус исчезнет.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вирус отступает… Он пройдёт, всё проходит. Конечно. У меня нет никаких сомнений. Он пройдёт.



Газета отмечает, что сегодня вечером официальные лица отрицают эти сообщения. Тем временем родители делают мучительный выбор: отправлять ли детей обратно в школу?

Только что эта старшая школа в Джорджии объявила о своём переходе на удалённое обучение. Ранее тесты показали наличие вируса почти у дюжины её учеников и сотрудников. Округ отменил решение об отстранении от уроков двух школьников, выложивших в интернет резонансные видеоролики, на которых видны толпы людей без масок в коридорах.

ХАННА УОТТЕРС, школьница: Оказалось хуже, чем я ожидала. Потому что я думала, что детей в масках будет больше. И я думала, что в школе попытаются обеспечить социальное дистанцирование. Но оказалось не так.



Согласно свежей статистике, за последние две недели июля по всей стране заразились 97 тысяч детей. Восьмилетний Зейн Уомплер — один из почти 600 детей, пострадавших от связанного с COVID заболевания — многосистемного воспалительного синдрома.

ЛИЯ УОМПЛЕР, мать Зейна: Нельзя принимать решение на основании ложного утверждения о том, что дети от этого не страдают. Дети страдают. И это очень жутко.

Зейн провёл в больнице три недели, после чего мать смогла наконец вернуть его домой.

СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News: Врачи упоминали какие-либо долгосрочные осложнения многосистемного воспалительного синдрома?



ЛИЯ УОМПЛЕР: Они сами не знают, и это, скажу вам как мама маме, очень жутко! Понимаете? Не знать, что происходит, что будет с твоим ребёнком в ближайшие пару лет… Они не знают! Простите мне мою эмоциональность. Всё настолько ново, никто не знает долгосрочных последствий этого.



Канзас-Сити — один из девяти городов, которые, как предупреждает рабочая группа Белого дома, рискуют стать новыми очагами заболевания.

КВИНОТОН ЛУКАС, мэр Канзас-Сити, штат Миссури: Мы видим много нарушений рекомендаций по охране здоровья населения. Домашние вечеринки с сотнями приглашённых. Множество вечеринок на заднем дворе.



А мэр Чикаго сегодня угрожает снова закрыть берег озера. Она публикует фотографии людей, толпящихся вместе и не соблюдающих социальную дистанцию.

Техас пишет о рекордно большом количестве положительных тестов в среднем за последние семь дней. Это свидетельствует о том, что вирус, возможно, по-прежнему быстро распространяется. Тест показывает положительный результат почти у каждого пятого.

В Огайо сегодня зафиксировано почти 900 новых заражений. Число подтверждённых случаев в штате теперь превышает 100 тысяч. Власти штата сообщают, что один мужчина заразил более 90 человек, посетив церковную службу.

Рядом с этой церковью в Калифорнии подрались протестующие. Это случилось после того, как пастор пообещал, что не послушается приказа штата оставить церковь закрытой.

Стефани Рамос сейчас с нами на связи из Нью-Йорка. Стефани, мы с самого начала говорили о катастрофической смертности в домах престарелых. Теперь поступают новые сообщения о том, как мало изменилось для самых уязвимых.

СТЕФАНИ РАМОС: Именно так. В то время как остальная часть страны добилась кое-каких успехов в лечении инфекции, смертность в домах престарелых до сих пор очень высока. Это почти 40 процентов от всех летальных исходов по стране. И многие дома престарелых заявляют, что им по-прежнему не хватает тестов и средств защиты. Том?

Прошло восемь месяцев, а это так и осталось большой проблемой. Ясно, Стефани, спасибо.

Дата выхода в эфир 09 августа 2020 года.