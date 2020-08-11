La Croix – в Нигере расстреляны восемь человек, включая шесть французов — власти заявляют о теракте

11.08.2020, 1:20, Новости дня

В районе нигерской деревни Куре произошло жестокое нападение на участников туристической экскурсии, в результате которого погибли два гражданина Нигера и шестеро французов, пишет La Croix. По данным газеты, власти Франции и Нигера уже осудили нападение и назвали его терактом. Как подчёркивается в материале La Croix, хотя Куре считается тихим местом и привлекает много туристов благодаря расположенному там заповеднику жирафов, деревня находится неподалёку от прибежища африканских исламистов.



Reuters

В Нигере во время туристической экскурсии в районе деревни Куре в воскресенье были убиты восемь человек, включая шесть граждан Франции, пишет La Croix. По данным французского издания, нападение на группу, в составе которой были сотрудники французской гуманитарной НКО Acted, совершили неизвестные злоумышленники, приехавшие на мотоциклах.

Как сообщил французским СМИ источник в экологических службах Нигера, нападение близ Куре, расположенной примерно в часе езды от столицы страны Ниамей, произошло в 11:30 утра по местному времени. По словам источника, большинство жертв было убито из стрелкового оружия — на месте нападения был обнаружен пустой магазин. Известно также, что преступники поджидали жертв в расположенных рядом зарослях.

«Погибли восемь человек: два нигерца — гид и шофёр — и шестеро французов», — заявил журналистам губернатор нигерского региона Тиллабери Тиджани Ибрахим Катиелла. В свою очередь, юрист НКО Acted подтвердил, что среди погибших французов были сотрудники организации. Вместе с тем, официальный Париж на момент публикации статьи La Croix количество жертв среди французских граждан не уточнил.

В воскресенье вечером нападение на работников гуманитарной организации осудил президент Франции Эммануэль Макрон, который подчеркнул, что Париж применит «все средства», чтобы прояснить обстоятельства этого «теракта». Французский лидер, который до этого провёл переговоры со своим нигерским коллегой Махамаду Иссуфу, также заявил, что страны сохраняют «твёрдую решимость продолжать совместную борьбу против террористических группировок в Сахеле». В свою очередь, генштаб вооружённых сил Франции сообщил, что французские войска после нападения оказали поддержку нигерской армии.

«Осуждаю подлый и варварский террористический акт, совершённый в минувшее воскресенье в мирном местечке Куре», — заявил со своей стороны в Twitter президент Нигера Иссуфу, выразив соболезнования близким погибших нигерцев и французов. В МВД Нигера подчеркнули, что для установления виновных в «гнусном преступлении» и «укрепления безопасности региона» было начато расследование с участием французских специалистов.

На место преступления, которое представляет собой «большой лесистый участок», прибыли нигерские войска при поддержке французской боевой авиации, пишет La Croix. Как отмечает журналист французской газеты, нынешний инцидент стал первым нападением на граждан западных стран в районе Куре с тех пор, как эта зона 20 лет назад стала туристической достопримечательностью: тогда здесь нашла прибежище от хищников и браконьеров группа западноафриканских жирафов, которые в других местах уже вымерли.

«Куре — в 60 километрах от Ниамея, это час дороги. Мы все по выходным туда ездим, потому что доехать очень просто. Там все бывают — и послы, и дипломаты, и профессора, все! Этот район совершенно не считался опасным. Там ведут деятельность НКО, которые занимаются защитой жирафов», — пояснил в интервью французским СМИ сотрудник западной гуманитарной организации, работающей в Ниамее.

Регион Тиллабери, где расположена деревня Куре, между тем, является крайне неспокойным: он находится неподалёку от «зоны трёх границ» между Нигером, Буркина Фасо и Мали, которая стала прибежищем для исламистов Сахеля, говорится в материале La Croix. Чтобы помешать перемещениям боевиков, в Тиллабери с января действует запрет на проезд на мотоцикле.

8 января 2011 года в самом центре Ниамея были похищены два молодых француза Антуан де Леокур и Венсан Делори; позже, во время совместной спецоперации войск Франции и Нигера по их спасению, они были казнены на территории Мали, напоминает автор статьи.