Колонна военной техники США подверглась нападению у границы Ирака и Кувейта
11.08.2020, 1:08, Новости дня
Взрыв прогремел в районе границы Ирака и Кувейта в результате нападения на колонну военной техники США, сообщило Reuters.
По информации источников в иракских службах безопасности, взрыв произошел в результате атаки боевиков неназванной шиитской группировки, передает ТАСС.
Напомним, в прошлую среду район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.
В конце июля ракетному обстрелу в Ираке подверглась база с американскими военными. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.
Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.
В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.
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