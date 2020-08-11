Колонна военной техники США подверглась нападению у границы Ирака и Кувейта

11.08.2020, 1:08, Новости дня

Взрыв прогремел в районе границы Ирака и Кувейта в результате нападения на колонну военной техники США, сообщило Reuters.

По информации источников в иракских службах безопасности, взрыв произошел в результате атаки боевиков неназванной шиитской группировки, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую среду район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.

В конце июля ракетному обстрелу в Ираке подверглась база с американскими военными. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.