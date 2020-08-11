Олег Ляшко признал ошибкой поздравление Лукашенко с победой на выборах

11.08.2020, 0:44, Новости дня

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко признал, что действительно поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, видео было опубликовано на странице Ляшко в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что его аккаунт не был взломан, он сам написал пост, а потом удалил его, когда увидел, что в Минске жестко расправляются с демонстрантами.

“Я поздравил Лукашенко, потому что мне нравится его политика в плане защиты экономических интересов своей страны. По отношению к селу, по отношению к собственному производству, по отношению к собственной экономике”, – сказал Ляшко.

Он считает, что поздравление было ошибкой, потому что нужно уметь выигрывать и проигрывать честно. Ляшко обратился к белорусам с пожеланием, чтобы Беларусь никогда не стала плацдармом для российской агрессии.

Не було ніякого взлому. Я справді так написав. Потім зрозумів, що зробив помилку і видалив. Чому написав? Бо щиро вважаю, що влада в Білорусі краще за владу в Україні. Тому, що там захищають село. Тому, що там у мента така зарплата, що він боїться брати взятку. А у нас що – самі знаєте… У тому пості, який згодом – кажу чесно, що сам видалив – я засудив кровопролиття. Але не розумів його масштаби. Коли вранці подивився – вже після того посту – у мене був шок. Я за порядок і ніяк не применшую економічні заслуги Лукашенка. Там маленька людина живе незрівнянно краще, ніж тут. Проте, ніякі заслуги не вартують крові людей. А вона пролилась. І це страшно. Хай білоруський народ сам робить свій вибір. Калічити людей за політичні погляди не можна! Posted by Олег Ляшко on Esmaspäev, 10. august 2020

Ляшко поздравил в Twitter и Facebook нынешнего главу Беларуси с победой на выборах. В своем посте он написал: “Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь изнутри”. После того, как в комментариях пользователи раскритиковали Ляшко за его слова, он посты удалил.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.