В Минске начали разгон протестующих. В ОМОН полетели “коктейли Молотова”. Видео

11.08.2020, 0:44, Новости дня

В Минске во время разгона протестующих в представителей отрада милиции особого назначения (ОМОН) полетели “коктейли Молотова”. Видео опубликовано в ночь на 11 августа в Telegram-канале TUT.BY.

Информацию о разгоне протестующих также подтверждает канал Euroradio.

“Протестующих жестоко разогнали на улице Притицкого возле станции метро “Спортивная”. В сторону ОМОНа летят “коктейли Молотова”, – говорится в сообщении.

“Этот день войдет в историю. В бандитов полетели первые народные коктейли”, – заявили в NEXTA Live.

Известно об одном погибшем в результате протестов.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

Вечером 10 августа в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. В результате стрельбы были ранены журналисты.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

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