Создана уникальная антенна для диагностики заболеваний без хирургического вмешательства

11.08.2020, 0:40, Новости дня

Российские ученые создали уникальную 512‑элементную антенну, которая используется для оптоакустической нейровизуализации лабораторных животных.

В будущем специалисты планируют разработать аналогичную многоэлементную антенну, которая будет предназначена для клинической визуализации сосудов человека. Путем объединения лазерных и ультразвуковых технологий ученым удалось выйти на новый уровень. Благодаря открытию нового способа лечения специалисты смогут объяснить причины возникновения многих болезней.

По словам ученых, главную роль в оптико-акустической установке выполняет сверхширокополосная 512‑элементная антенна, которая позволяет визуализировать объём одного кубического сантиметра с пространственным разрешением 50 микрон.