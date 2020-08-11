Создана уникальная антенна для диагностики заболеваний без хирургического вмешательства

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11.08.2020, 0:40, Новости дня

Российские ученые создали уникальную 512‑элементную антенну, которая используется для оптоакустической нейровизуализации лабораторных животных.

В будущем специалисты планируют разработать аналогичную многоэлементную антенну, которая будет предназначена для клинической визуализации сосудов человека. Путем объединения лазерных и ультразвуковых технологий ученым удалось выйти на новый уровень. Благодаря открытию нового способа лечения специалисты смогут объяснить причины возникновения многих болезней.

По словам ученых, главную роль в оптико-акустической установке выполняет сверхширокополосная 512‑элементная антенна, которая позволяет визуализировать объём одного кубического сантиметра с пространственным разрешением 50 микрон.



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