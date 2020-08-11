 

Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

11.08.2020, 0:30, Новости дня

Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и основатель Telegram Павел Дуров сообщил об активации в мессенджере инструментов против цензуры в Белоруссии.

«Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране», – написал Дуров на своей странице в Twitter.

Напомним, в понедельник руководство американской компании Twitter зафиксировало попытки блокировки работы социальной сети на территории Белоруссии.

Перебои с интернетом начались в Белоруссии в день выборов. К вечеру воскресенья интернет в республике пропал полностью. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В ряде городов возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета.

Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».



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