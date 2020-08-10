Ученые рассказали, когда впервые появились отравленные стрелы

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10.08.2020, 23:32, Новости дня

Во время нового исследования специалисты обнаружили, что отравленные наконечники стрел во время охоты человечество стало использовать 72 000 лет назад.

Ученые изучили выборку из 445 наконечников стрел, которые охватывают поздние и средние фазы каменного века. Во время исследования обнаружилось, что отравленные костяные наконечники могли использоваться племенами в Южной Африке еще 72 000 лет назад.

Стоит отметить, что ранее ученые анализировали только каменные наконечники и не брали во внимание 306 костяных наконечников. В трех из них были обнаружены признаки, которые соответствуют отравленным наконечникам стрел. На наконечнике, который был обнаружен в устье реки Класис, были выявлены микротрещины и черное вещество, которое могло служить ядом.



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