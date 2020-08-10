В Беларуси – новые столкновения между правоохранителями и демонстрантами
10.08.2020, 23:10, Новости дня
В Беларуси в понедельник возобновились столкновения между демонстрантами и силами правопорядка. Протесты начались накануне ночью, когда оппозиция обвинила президента страны Александра Лукашенко в фальсификации победы на выборах.
Один из очевидцев рассказал агентству Reuters, что в Минске стражи порядка вытаскивают протестующих из толпы и избивают дубинками.
Десятки людей задержаны. Дороги в столице Беларуси перекрыты.
Согласно официальным результатам, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а его главный конкурент Светлана Тихановская – 9,9 процента. Оппозиция настаивает, что победу одержала Тихановская.
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