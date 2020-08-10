Помпео: выборы в Беларуси не были свободными и честными

10.08.2020, 23:10, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу ситуации в Беларуси.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, как были проведены президентские выборы в Беларуси 9 августа, не являвшиеся свободными и честными, – заявил Помпео. – Жесткие ограничения допуска кандидатов к выборам, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили этот процесс. Мы сожалеем, что наблюдатели ОБСЕ / БДИПЧ не получили своевременного приглашения для наблюдения за голосованием. Свободные и честные выборы с реальной конкуренцией являются основой власти и легитимности всех правительств».

«Мы призываем белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить незаконно задержанных, – продолжил Помпео. – Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции, а также отключение Интернета для ограничения возможности белорусов обмениваться информацией о выборах и демонстрациях».

«Будучи друзьями Беларуси, мы поддерживаем ее независимость и суверенитет, а также стремление белорусского народа к демократическому и основанному на процветании будущему. Для достижения этих целей правительство Беларуси должно делом доказать свою приверженность демократическим процессам и соблюдению прав человека», – резюмировал госсекретарь.