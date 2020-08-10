 

США объявили выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

10.08.2020, 23:08, Новости дня

Соединенные Штаты считают президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», – приводит текст заявления госсекретаря США ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани призвала власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил насилие против протестующих в Белоруссии. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс отказался признать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Анонсирован прямой эфир с главой Бурятии о ситуации с коронавирусом

07.07 / Известного фотографа Сергея Берменьева обвинили в изнасиловании: что осталось за кадром

16.07 / В Кремле ответили на заявление властей Великобритании о «попытке украсть» вакцину от коронавируса

10.07 / В ЮНЕСКО отреагировали на превращение собора Святой Софии в мечеть

04.07 / “Голый спуск”: снег заготовили заранее

26.06 / Глава Минздрава сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России

07.07 / Euronews – карантинные меры бывшего правительства Франции будут разбирать в суде

06.08 / Эксперты назвали прорывом реформу арбитражного производства в России

05.08 / Ливан отказался от помощи иностранных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте

23.07 / Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска