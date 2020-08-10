 

Глава МИД Германии высказался за введение новых санкций ЕС против Беларуси

10.08.2020, 22:47, Разное

Европейский союз должен рассмотреть вопрос о введении санкций против Беларуси после президентских выборов в стране. Об этом пояснил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает ТАСС.

Он добавил, что надежды на улучшение ситуации с законностью в Беларуси «потерпели несколько серьезных неудач».

Ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович на пресс-конференции уже сообщал, что Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Беларуси: «Я верю и надеюсь, что власти Белоруссии предпримут шаги и развеют сомнения [относительно справедливости выборов и последующих событий]» (цитата по ТАСС).

Глава польского МИДа добавил, что попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.

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По последним предварительным данным белорусского ЦИКа, Александр Лукашенко побеждает на выборах президента и набирает 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%. При этом неофициальные экзит-полы показывают победу Тихановской.

Вечером 9 августа, после того, как в центре городов Беларуси начались массовые акции протеста, милиция начала масштабные задержания протестующих. По данным МВД, в ходе протестов пострадали 39 сотрудников силовых структур и более 50 гражданских лиц, свыше 3 тысяч человек задержаны. Евросоюз призвал освободить их.

Источник: Новая газета



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