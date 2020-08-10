Министры “Люблинского треугольника” призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы

10.08.2020, 22:31, Новости дня

Представители “Люблинского треугольника”, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс выразили обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в Беларуси после президентских выборов. Совместное заявление опубликовано на сайте МИД Украины 10 августа.

“Мы призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем”, – сказано в заявлении.

Министры отметили, что благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы.

“Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для совместного и стабильного будущего”, – подчеркнули министры “Люблинского треугольника”.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси 10 августа возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.