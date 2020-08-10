Журналистка белорусского издания получила ранение в ходе протестов в Минске

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10.08.2020, 22:30, Новости дня

Журналистка белорусского издания «Наша Нива» Наталья Лубневская ранена резиновой пулей в ходе протестов в Минске, информирует Sputnik Беларусь.

«Корреспондент пострадала в ходе стычки на Кальварийской. Сейчас Наталья доставлена в Больницу скорой медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение Telegram-канала Sputnik Беларусь.

Напомним, в понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Сотрудники российских СМИ потребовали от президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить военного корреспондента, автора проекта WarGonzo Семена Пегова. Сообщалось, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

Кроме того, задерживали корреспондента RT Константина Придыбайло.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

В понедельник вечером российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, освобожден. На свободу также вышли журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко из издания Daily Storm.



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