Обнаружен способ улучшения зрения у пациентов с дегенерацией сетчатки

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10.08.2020, 22:29, Новости дня

Ученые выявили способ улучшения характеристик протезов сетчатки, с помощью которых слепые люди смогут восстановить свою зрительную функцию.

Команда специалистов проводила эксперименты на моделях грызунов с пигментным ретинитом. Это дегенеративное заболевание сетчатки приводит к слепоте по причине разрушения фоторецепторных клеток. Такое состояние не поддается лечению, но частично решить проблему можно благодаря протезам сетчатки.

Во время изучения потенциальных проблем в работе протезов специалисты обнаружили, что причиной их различной эффективности является степень прогрессирования заболевания. Обнаружилось, что по мере прогрессирования болезни у мышей снижалась величина и последовательность электрических сигналов.



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