 

Зеленский поддержал протестующих белорусов

10.08.2020, 22:23, Разное

Объявленные результаты выборов президента Белоруссии признают далеко не все жители страны. Сразу после окончания голосования на улицы вышли тысячи людей. Однако акции протеста переросли в беспорядки из-за приехавших силовиков. Сотрудники ОМОНа пытались разогнать толпу.

Не обошлось без пострадавших: против протестующих силовики применили световые гранаты, электрошокеры и слезоточивый газ. Сопротивление ОМОНа лишь приводило людей в ярость. Белорусы не боялись последствий и любыми способами хотели доказать, что выступают против действующей власти.

Владимир Зеленский понимает поведение жителей республики и объясняет его желанием “определить вектор дальнейшего развития”. Он отметил, что к легитимности может привести лишь доверие, и призвал власти Белоруссии к конструктивному диалогу с протестующими.

Сомнения такого масштаба являются прямой дорогой к насилию, считает Зеленский. Пока не поздно, необходимо добиться взаимопонимания и обеспечить народу “его права и свободу в полном объеме”.

“Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу”, – написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным, Александр Лукашенко победил с результатом 80%, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10% голосов.



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