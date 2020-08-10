Милиция применила газ для разгона протестующих в Минске

10.08.2020, 21:53, Новости дня

Сотрудники милиции применили газ для разгона сторонников оппозиции на улице Кальварийская в центре Минска. Белорусские правоохранители приступили к активным задержаниям. В центр столицы с окраин города стягиваются люди группами по 100-150 человек, ОМОН пытается не допустить их концентрации в одном месте.

На улице собралось несколько десятков человек, правоохранительные органы пытаются их разогнать. Заполненные автозаки отъезжают с места событий, передает РИА «Новости».

Активные задержания начались также на проспекте Победителей в белорусской столице. Автозаки вплотную подъезжают к протестующим и силовики быстро сажают людей в машины. К месту событий стягивается спецтехника, в том числе водометы, передает ТАСС.

В центр столицы с окраин города стягиваются люди группами по 100-150 человек. ОМОН пытается не допустить их концентрации в одном месте. Силовики стараются оттеснить людей в переулки, применяют слезоточивый газ. Самых активных протестующих, сажают в автозаки и черные микроавтобусы, а потом увозят.

Движение по улицам перекрыто, часть станций метров центре закрыта, протестующие идут в центр Минска пешком.

Напомним, в центре Минска в понедельник вновь начались задержания. В центре белорусской столицы около стелы «Минск – город-герой» ОМОН выборочно задерживает людей, сообщается о задержании не менее 30 человек. Дороги перекрыты, в центр города прибывает спецтранспорт. Сотрудники правоохранительных органов оцепили улицы.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

При этом команда Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций.