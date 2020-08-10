 

Торговля между Россией и Украиной за первое полугодие сократилась почти на 50%

10.08.2020, 21:48, Новости дня

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 1,819 млрд долларов (падение на 56,1%), импорт в Россию с Украины – 1,726 млрд (снижение на 28,9%), передает РИА «Новости».

В итоге доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.

В июне 2020 года по данным ФТС стало известно, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-апреле 2020 года сократился на 47% в годовом выражении – до 2,376 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Украина налаживает экономические связи с Россией, которую называет «страной-агрессором». В частности, в начале 2020 года Украина стала основным покупателем свинины из России.



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