СМИ: Саша Бортич стала мамой

10.08.2020, 21:43, Разное

Согласно появившейся в Сети информации, Саша Бортич стала мамой две недели назад. Актриса отказалась уходить в декретный отпуск, поэтому до родов много работала. Но как ей удавалось скрывать беременность, остается загадкой.

За последние полгода Бортич заметно поправилась, поэтому после родов активно занимается спортом. Как известно, актриса за достаточно короткий срок может вернуться в форму. Ведь во время съемок фильма “Я худею” Саша сбросила 20 килограммов, которые специально набирала для роли.

Напомним, в прошлом году Бортич вышла замуж за своего возлюбленного. Евгений – сын директора инвестгруппы AVS Group Валерия Савельева. Молодой человек является основателем школы ораторского искусства.

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Публикация от Саша Бортич (@bortich) 29 Июл 2020 в 5:50 PDT

Кстати, беременность Саши Бортич может быть неправдой лишь потому, что недавно она устроила пляски в кокошнике и сарафане. Такие движения не характерны для женщины, которая вынашивает ребенка. Видео со съемок коллектива “Чикен Карри” ранее публиковали “Дни.ру”.