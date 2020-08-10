Задержали или уехала: никто не может связаться с Тихановской после выборов

10.08.2020, 21:43, Разное

Светлана Тихановская, которая о предварительным данным набрала около 10% голосов на выборах президента Белоруссии, осталась недовольна процессом подсчета голосов. Оно и понятно: в Сети то и дело публикуются итоговые протоколы, согласно которым она победила действующего главу государства Александра Лукашенко на десятках, если не сотнях избирательных участков.

Главный кандидат от оппозиции решил урегулировать вопрос миром. Она отправилась в ЦИК, чтобы подать официальную жалобу, но угодила в ловушку. В Сети пишут, что ее удерживают в здании силой.

Позже представитель штаба рассказала, что политик все-таки покинула ЦИК. после продолжительной беседы с чиновниками. По ее информации, кандидат в президенты уехала в неизвестном направлении.

“Я приняла решение”, – загадочно заявила Тихановская.

Местные издания пишут, что политика никто не видел уже больше пяти часов. При этом на момент написания статьи официальные обвинения, которые могли бы стать поводом для задержания, ей предъявлены не были.

Отметим, что в это же время по всей стране проходят массовые акции протеста. Люди вышли на улицы и требуют ухода Александра Лукашенко с поста президента и проведения честных выборов.

Силовики и военные жестко разгоняют митингующих. В ход уже пошли светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Есть информация о пострадавших.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Авг 2020 в 3:24 PDT

Напомним, что 10 августа уже второй день протестов в Белоруссии после подведения предварительных итогов выборов. Народ начали устраивать митинги вечером 9 августа сразу после объявления результатов экзитполов, согласно которым большинство граждан поддержали действующего главу государства.

По последним данным ЦИК, Александр Лукашенко получил свыше 80% голосов, Светлана Тихановская – около 10%.