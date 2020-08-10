Ученые доказали сожжение древнего Иерусалима Вавилоном при помощи магнитного поля

10.08.2020, 21:43, Разное

Израильские ученые при помощи магнитного поля смогли доказать, что Иерусалим в древности был сожжен Вавилонской империей. Данный подход может быть применен и в других археологических исследованиях с целью выяснения времени и причин возникновения катастрофических событий в прошлом.

В израильском национальном парке «Город Давида» во время раскопок исследователи нашли руины здания без верхних этажей, разбитую кухонную утварь, следы пожара и огромное количество пепла. По мнению археологов, этот пожар мог произойти примерно в 586 году н.э. Для установления более точной даты исследователи провели сравнение величин магнитного поля, излучаемых артефактами и магнитного поля Земли во время произошедшего пожара.

Выяснилось, что в момент пожара температура внутри здания достигала 500 градусов Цельсия, вследствие чего пол обвалился. Данные результаты частично подтверждают, что пожар и разрушение Иерусалима Вавилонской империей происходили в одно и то же время.

Ранее израильские археологи нашли в пяти километрах от Иерусалима древний мегаполис возрастом более 10 тысяч лет, в котором проживало около 3 тысяч человек. Во время раскопок были обнаружены останки высоких зданий, улиц и кладбища. Все это говорит о достаточно высоком уровне организации населения в то время.