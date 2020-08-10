Взлет космической балалайки

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10.08.2020, 21:41, Разное

И снова на арене наш космический клоун – глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он предложил раскрашивать российские ракеты в стиле традиционных народных промыслов – Гжели, Федоскино и Хохломы. Он считает, что узоры и картинки помогут продвижению российской культуры: «Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции».

Да, в самом деле, почему бы нет? Как же до такой гениальной мысли не додумался Королев? Полет Гагарина на ракете, крашеной узорами Гжели! И приоритет, и реклама!

Вы бы, Рогозин, лучше озаботились тем, чтобы российская космическая отрасль добилась результатов, сопоставимых с американскими – сделала новый корабль, осуществила экспедицию на Марс, в дальний космос. Заложили бы новую «уникальную традицию».

Но, нет, – надо выставить себя в очередной раз идиотом. «Ах, Арлекино! Арлекино!»

СерпомПо



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