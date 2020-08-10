 

В Польше задержан подозреваемый в краже памятника Рокоссовскому

10.08.2020, 21:30, Новости дня

Задержан 34-летний подозреваемый в осквернении памятника маршалу Константину Рокоссовскому в Легнице, сообщила польская полиция.

«В результате тщательной оперативной работы полицейские выявили мужчину, который мог быть причастен к этому преступлению», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Полиция отмечает, что «задержание было затруднено, поскольку мужчина не находился по месту жительства и скрывался от полицейских».

«Тем не менее, полицейским удалось установить местонахождение 34-летнего мужчины. В минувшую пятницу они задержали хорошо известного им легничанина, ранее отбывшего наказание за аналогичные преступления», – уточняет полиция.

Подозреваемый уже арестован на три месяца для проведения следствия.

В начале августа посольство РФ в Польше направило письма протеста в министерство иностранных дел и министерство культуры республики в связи с осквернением памятника Рокоссовскому.

Напомним, в Польше в ночь на 30 июля неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство РФ в Польше выразило возмущение по этому факту.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

30.06 / Президент Косово в телеобращении заявил, что готов уйти в отставку

26.07 / США пригрозили Хафтару санкциями из-за нефти

09.07 / Руководство Telegram сравнило Google и Apple с Золотой ордой

30.07 / ЕС ввел санкции против РФ и Китая за кибератаки

23.07 / Смартфон Oppo F15 с 4 ГБ ОЗУ подешевел до $228

27.06 / Главный тренер “Волыни” заболел COVID-19

25.06 / Предложен новый способ восстановления после травм

18.07 / Между президентом Roshen и велосипедистами на трассе под Киевом произошел конфликт. Версии сторон отличаются

21.07 / Предвыборный штаб Трампа обвинил TikTok в шпионаже за американцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска