Врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, когда необходимо начинать готовить организм к осени

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10.08.2020, 21:30, Разное

Врач – иммунолог Надежда Логина рассказала, когда следует начинать подготовку организма к осени. По словам специалиста, это необходимо делать уже сейчас.
Надежда Логина рекомендует добавлять в рацион много свежих овощей и фруктов, а также устроить небольшой отдых для стимулирования иммунитета. Это позволит в будущем снизить риск возникновения простудных заболеваний. Также специалист советует соблюдать режим сна и не злоупотреблять алкогольными напитками и курением, поскольку эти вредные привычки снижают иммунитет, замедляют обменные процессы и оказывают отрицательное влияние на здоровье печени, в связи с чем растет нагрузка на организм. Иммунолог рекомендует употреблять витаминные комплексы только при авитаминозе, подтвержденном медиками. В иных случаях все необходимые витамины организм получает благодаря сбалансированному питанию.

Логина подчеркивает, если у человека часто развиваются вирусные инфекции, необходимо уже в это время проконсультироваться с врачом-иммунологом.



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