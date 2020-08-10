Арнольд Шварценеггер стал дедушкой

10.08.2020, 21:23, Разное

Звезда голливудских блокбастеров Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Старшая дочь звезды – Кэтрин – родила ребенка от знаменитого актера Криса Пратта, известного по фильмам “Стражи Галактики” и “Пассажиры”.

Пол и имя малыша пока неизвестны, однако западные СМИ сообщают, что у Пратта и Шварценеггер родилась девочка. Помимо нее у Криса есть сын от бывшей супруги – комедийной актрисы Анны Фэрис, сыгравшей главную роль в пародийных фильмах “Очень страшное кино”.