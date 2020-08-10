 

Сервис «Яндекса» Алиса заменит часть педагогов в новом учебном году

10.08.2020, 21:17, Разное

Министерство просвещения приняло новую программу оптимизации кадров в учебных заведениях.

Поскольку в новом учебном году запланировано значительное уменьшение количества часов в школах пройдут массовые сокращения. Чтобы последствия этого процесса не отразились на качестве образования в ведомстве предложили заменить уволенных учителей отечественным голосовым помощником «Яндекс. Алиса».

– Мы уже проводили у себя эксперименты с Алисой. Она очень смышлёная, и может ответить на любой вопрос. Не важно, физика, химия, математика или русский язык. При желании можно настроить так, что она даже литературные произведения читает вслух. Я так наконец-то «Войну и мир» прочитал, а то некогда было этим заниматься — весь в работе с бумагами. Мы знаем, что детям, особенно младшим классам, Алиса по душе. С ней можно поговорить не только на темы из школьной программы. А вот такая подача помогает более качественному усвоению материала. Педагог так не сможет, — пояснил замминистра просвещения Иван Боровиков.

Если эксперимент будет признан удачным, в министерстве могут приступить к продолжению оптимизации. В будущем планируют ликвидировать и все учебные заведения педагогического профиля, кроме физкультурных факультетов. Лакмусовой бумагой при подведении результатов учебного года в ведомстве назвали полученные баллы выпускниками на ЕГЭ-2021.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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