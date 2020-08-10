Учёные обнаружили признаки длительности жизни человека

10.08.2020, 21:09, Разное

Британские и германские исследователи обнаружили признаки, указывающие на длительность жизни человека. Главным из них является уровень железа в крови.

Ученые подчеркивают, этот химический элемент способен влиять на продолжительность жизни людей. В случае повышения уровня железа она сокращается, если же он находится в пределах нормы – человек способен прожить долго. При разных болезнях наблюдается чрезмерное понижение или повышения количества железа в крови, поэтому исследователи отмечают, разработка препарата, регулирующего уровень этого элемента в организме, помогла бы продлить людям жизнь и обеспечить здоровую и активную старость. По словам специалистов, наследственность непосредственно влияет на длительность жизни, у некоторых людей обнаружены так называемые «гены долголетия». У оптимистов, по сравнению с пессимистами, на 11-15% увеличивается количество прожитых лет, поскольку они положительно ко всему относятся, менее склонны к стрессам и сердечно-сосудистым заболеваниям. Также важную роль в повышении длительности жизни играет генетическая предрасположенность к обучению.

Ученые отметили, женщины живут дольше, чем мужчины, и даже самки почти всех видов млекопитающих имеют большую продолжительность существования.