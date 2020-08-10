 

Во льдах Антарктиды обнаружили таинственный корабль

10.08.2020, 21:09, Разное

Пользователь Сети обнаружил во льдах Антарктиды таинственный корабль, рассматривая снимки континента на спутниковых картах. Размер “вмерзшего” судна равен 400 футам, передает Daily Mail.
Виртуальный исследователь, активно интересующийся различными явлениями на земле, морском дне и космосе, объяснил, что айсберг в 100 милях от берегов ледовитого континента очень напоминает огромный круизный лайнер. Пользователь предполагает, что “корабль” кто-то специально построил и это не глыба льда, как может показаться.

В глобальной паутине принялись активно обсуждать выявленный артефакт. Некоторые полагают, что загадочное судно могли оставить на территории Антарктиды нацисты, а еще одни считают: корабль предназначен эвакуации элиты, если случиться глобальная катастрофа. Есть мнения, согласно которым объект был создан представителями древних цивилизаций, однако откуда корабль взялся на ледовитом континенте точно определить никто не может.



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