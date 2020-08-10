 

Белорусы устроили пикет у посольства республики в Москве

10.08.2020, 21:08, Новости дня

У посольства Белоруссии в Москве собрались более сотни граждан республики с плакатами, у здания дежурят автозаки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД Алексей Нечаев.

«Многие из протестующих под посольством РБ в Москве настроены антироссийски. На это указывают не только БЧБ-флаги (речь идет о бело-красно-белом флаге белорусских националистов; БЧБ – от бел. «бела-чырвона-белы сцяг», – прим. ВЗГЛЯД), но и их разговоры между собой. Что они забыли в России, которая им ненавистна? Загадка», – отмечает Нечаев.

Люди держат плакаты с надписями: «Верните наши голоса», «Саша, уходи!», «Нам не нужна такая стабильность». Митингующие требуют проведения честных выборов в республике.

 

Полицейские ведут себя вежливо, однако просят людей разойтись. Протестующие включили мобильные фонарики и скандируют «Жыве Беларусь».

Напомним, в центре Минска в понедельник вновь начались задержания. В центре белорусской столицы около стелы «Минск – город-герой» ОМОН выборочно задерживает людей, сообщается о задержании не менее 30 человек. Дороги перекрыты, в центр города прибывает спецтранспорт. Сотрудники правоохранительных органов оцепили улицы.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

При этом команда Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций.



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