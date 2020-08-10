 

Мнение: Символ протеста

10.08.2020, 20:55, Разное

Две новости.

КГБ Беларуси сообщил о предотвращенном покушении на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую.

И вторая новость. РИА «Новости» сообщило, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протестах.

«Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», — цитирует агентство Анну Красулину, пресс-секретаря Тихановской.

И это правильное решение! Лукашенко, думаю,   только того и ждет, что бы Тихановская вышла на протест, чтобы тут же ее арестовать… По сценарию 2010 года. Тогда после выборов президента Беларуси были арестованы и оказались  на скамье подсудимых  6 из 10 кандидатов. Реальный срок получили трое – Андрей Санников, Николай Статкевич и Дмитрий Ус….

На эти грабли оппозиция Беларуси уже наступала, нельзя повторять ошибок. Светлана Тихановская, возможно, сама того не желая, стала символом протеста. И она должна быть живой и невредимой. И на свободе.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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