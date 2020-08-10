Мнение: Палитры настроения

10.08.2020, 20:54, Разное

Забавная штука, пусть тут лежит на всяк. сл.

Источник: https://cdrpro-forum-archive.github.io/forum/33-229-1.html

Автор Zeram, 2009 год

Данная тема содержит "палитры настроения" (как я их условно назвал), составленные по книге "Гармония цвета. Природные натуральные цвета. Практический каталог расширенных цветовых гамм с расшифровкой всех оттенков по системе CMYK". Кто исходный автор пособия – я выходных данных так и не нашел. "Это пособие, написанное профессионалом для профессионалов" (из аннотации). Скажем пасибо этому профессионалу

Итак, начнем.

Красный

Красный – символ плодородия и зарождения новой жизни, цвет уверенности и силы. Горячий, независимый и порывистый, элегантный и чувственный. По энергетике он стоит вторым после черного цвета. Одновременно этот цвет может олицетворять как энергию и пылкость жизни, так и силу зла, опасность. Он возбуждает, провоцирует, побуждает к действию, а иногда и к агрессии. Двойственная природа этого цвета требует очень тонкого чувства меры при его использовании. Темные теплые оттенки согревают, обволакивают, успокаивают. Тогда как холодные оттенки серо-красного могут символизировать некоторую отстраненность.

Оранжевый

Оранжевый – цвет теплого золота, солнечных фруктов, вечернего заката. Дружелюбный и отзывчивый, эмоционально уравновешенный, бархатистый, привлекающий, с одной стороны, и кричащий, сияющий и жаркий, впитавший всю мощь энергии красного и желтого оттенков, с другой, – этот цвет характеризует непостоянство и авантюризм. Большое количество яркого чистого оранжевого цвета несколько вульгарно и примитивно, в то же время мягкие светлые тона, глубокие оттенки коричнево-оранжевого ассоциируются с изысканностью и нежностью, уютом и комфортом.

Желтый

Жёлтый – цвет солнца, божественной силы, мудрости и благородства, внутреннего сияния и теплоты. Активный, жизнеутверждающий, щедрый, энергичный, заряжающий энтузиазмом, открытый и дружелюбный – он стимулирует выражение чувств и ощущение счастья, согревает и вселяет надежду и оптимизм. Жёлтый цвет – символ плодородия и благополучия. Он приковывает внимание и предупреждает об опасности. Холодные и бледные оттенки жёлтого и жёлто-зелёного ассоциируются с тревогой и болезнью, вызывают насторожённость.

Зеленый

Зеленый – это цвет самой природы, символ обновления, возрождения и вечной жизни. Уравновешенный, гармоничный и успокаивающий, освежающий. Зеленый цвет оказывает целительное, расслабляющее действие, снимает раздражительность и вызывает состояние спокойствия. Он снижает остроту переживаний, снимает напряжение. Является пограничным между теплыми и холодными цветами. Насыщенные, яркие оттенки зеленого несут позитивные и оптимистические характеристики. В то же время бледные желтовато-зеленые тона могут быть пугающими, вызывать панический страх и отвращение

Голубой

Голубой – цвет мира и всеобщей гармонии. Воздушный, освежающий и успокаивающий. Цвет надежды и одновременно цвет эфемерных мечтаний. Возвышенный и духовный, романтичный и мечтательный – голубой настраивает на возвышенные чувства. Легкий, парящий, слегка легкомысленный и ветреный. Цвет глубины бесконечного неба, утренней прохлады и влаги тумана. Символ дружеской привязанности, родства душ и интересов. Яркие оттенки голубого энергичны и жизнерадостны. Голубой – цвет молодости и беспечности

Синий

Королевский синий – цвет ночи, надежности и постоянства, классики и консерватизма, доверительности. Вселяющий стремление к гармонии и спокойствию, он помогает сконцентрироваться на самом главном, необходимом. Является источником вдохновения и духовного умиротворения. Цвет высшей мудрости и лидерства. Относится к холодной гамме цветов. Насыщенный синий цвет всегда привлекает к себе внимание. Сине-зеленые оттенки ассоциируются с изысканностью, богатством и отрешенностью

Фиолетовый

Фиолетовый – цвет монархов с их великолепием и достоинством, вызывающий мистические, священные чувства. Цвет психической энергии и высшего духовного просветления, милосердия и всепрощения. Нежные, пастельные оттенки фиолетового цвета несут в себе ностальгические нотки, безупречную изысканность и утонченность. Темные тона вызывают чувство тревоги и беспокойства, меланхолии. Присутствие горячей энергии красного и холодной флегматичности синего придают фиолетовому цвету некоторую неуравновешенность. Красный цвет склоняет к динамике, порывистости, возбуждению. Синий же, наоборот, успокаивает, настраивает на созерцательность и расслабление.

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А у кого-нибудь есть еще примеры цветовых палитр, где подписаны не названия типа "индиго" или "кобальтовый синий", а именно психологический эффект?

Мне кажется, как-то попадалась такая палитрочка, кажется, оттенков голубого. Там они были подписаны типа такого: "отлично продает", "продает хуже", "навевает скуку", "вызывает отвращение" и т.п.

Если у вас есть под рукой и не жалко, тащите сюда в комменты плиз.