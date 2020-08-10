Задержанный в Минске российский журналист Пегов освобожден

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10.08.2020, 20:53, Новости дня

Российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, освобожден. На свободу также вышли журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко из издания Daily Storm. Об этом сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Он на свободе. (…) Завтра (во вторник, 11 августа, – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД, полагаю, что ребята (Пегов и Ласенко) будут уже дома. Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Сотрудники посольства РФ в Беларуси забирают их (Старкова и Ласенко – прим. ВЗГЛЯД) из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, сообщили в диппредставительстве», – говорится в сообщении «Sputnik Беларусь».

В понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Освобождения военкора уже потребовали журналисты. Сообщалось, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

Кроме того, задерживали корреспондента RT Константина Придыбайло.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.



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