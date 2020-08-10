 

Словакия выслала трех российских дипломатов

10.08.2020, 20:53, Новости дня

Словакия высылает трех российских дипломатов, сообщил братиславский телеканал «Маркиза».

По данным СМИ, речь идет о сотрудниках российских спецслужб, передает ТАСС.

В то же время Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника сообщает, что дипломатов высылают по подозрению в шпионаже, передает РИА «Новости».

По данным Reuters, МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов.

Ранее два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что данная информация является провокацией.

В МИД РФ заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.

Сообщалось, что дипломаты должны были быть высланы из Чехии 7 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Польского премьера возмутили радужные флаги на памятниках в Варшаве

09.07 / Майк Помпео поздравил народ Монголии с началом фестиваля Надом

03.07 / В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

29.06 / Трижды проголосовавшей в Израиле россиянке пригрозили уголовным делом

07.07 / Симоньян призвала объяснить суть обвинений в адрес Сафронова

14.11 / Спекуляции в нефти: game over

14.07 / Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса

30.06 / В РФ разработали энергоустановку для лунной базы

09.08 / ЦИК Беларуси: На закрытых участках Лукашенко получил 81,35% голосов, Тихановская – 8,09%

15.07 / Канье Уэст не смог соперничать с Трампом и Байденом по поддержке избирателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска