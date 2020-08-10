Билл Гейтс сказал, когда мир справится с коронавирусом

10.08.2020, 20:53, Новости дня

Пандемию коронавируса удастся остановить только к концу 2022 года, сообщил основатель Microsoft Билл Гейтс.

«Пройдут еще годы, прежде чем мы вернемся туда, где были в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы», – сообщил Гейтс в интервью Wired.

Основатель Microsoft считает, что «богатый мир» сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных. Он также выразил сожаление, что пандемия существенно замедлила процесс поиска лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.

В начале августа Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее коронавируса».

Ранее в ВОЗ заявили о недооцененности масштабов распространения коронавируса. 31 июля организация за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.